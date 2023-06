Dylan Groenewegen sneert naar UCI na declassering maar keert ook deels op zijn stappen terug

Ook Dylan Groenewegen werd veroordeeld tot een declassering. In een eerste reactie moest de UCI het hiervoor ontgelden.

De reden voor de declassering van Sam Bennett sprak voor zich na de derde Dauphiné-rit: te veel van zijn lijn afgeweken. De wedstrijdjury vond ook dat de sprintwijze van Dylan Groenewegen niet door de beugel kon. Die was het daar duidelijk niet mee eens. "Sorry, UCI, dat ik mijn remmen gebruikt heb", schreef de Nederlander op Twitter.

CONTACT MET GOVEKAR

Die cynische boodschap maakte wel duidelijk dat de snelle man van Jayco-AlUla het niet eens was met zijn straf. Bij het herbekijken van de beelden blijkt echter dat Groenewegen contact maakte met Bahrein-sprinter Govekar. Wellicht oordeelde de jury dat Groenewegen hem op een onreglementaire wijze opzij zette.

Dat moet dus de reden zijn voor de declassering. Groenewegen lijkt na zijn eerste impulsieve reactie ook wat tot inkeer gekomen zijn, want zijn reactie op Twitter is inmiddels verwijderd. Al wil dat uiteraard nog niet noodzakelijk zeggen dat hij het ondertussen wel eens is met zijn declassering.