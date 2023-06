Soudal Quick-Step komt met opvallend statement over Remco Evenepoel voor de Ronde van Zwitserland

Remco Evenepoel staat komende zondag aan de start van de Ronde van Zwitserland. Maar bij zijn team willen ze niet al te veel prijsgeven over de wereldkampioen.

Velen hadden Remco Evenepoel liever begin juli zien starten in de Tour, maar het wordt vanaf zondag de Ronde van Zwitserland met daarna het BK tijdrijden en het BK op de weg.

De druk en de verwachtingen speelden daarin een rol. Want waar Evenepoel tegenwoordig ook aan de start staat, er wordt altijd verwacht dat de wereldkampioen meedoet voor de overwinning. En hij heeft die ambities wellicht ook.

Vage antwoorden over ambities

Bij Soudal Quick-Step zijn de voor de start van de Ronde van Zwitserland wel voorzichtig met ambities. "Hij komt terug uit ziekte, dus bekijken we het dag per dag. De twee tijdritten zouden hem moeten liggen. We zullen zien waar hij uitkomt in de bergen, waar hij steun krijgt van de anderen", zei ploegleider Geert Van Bondt.

Maar over de voorbereiding van Evenepoel was Soudal Quick-Step erg karig. "Daar gaan we liever niet op in. We pakken deze wedstrijd low key aan", klonk het bij Het Nieuwsblad.

Dat de ploeg voorzichtig is na de coronabesmetting van Evenepoel is logisch, maar dat er bij Evenepoel zelf geen ambities zouden zijn voor het klassement lijkt toch weinig waarschijnlijk.