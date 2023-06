Jasper Philipsen rekent makkelijk af met concurrentie, maar had nog last van ander probleem in Elfstedenronde

Jasper Philipsen heeft met overwicht de Elfstedenronde in Brugge gewonnen. Hij kon nochtans niet rekenen op zijn lead-out.

Jasper Philipsen verloor met Jonas Rickaert en Timo Kielich twee belangrijke pionnen in de sprint door een valpartij. Vooral Rickaert zag er niet goed uit, hij greep naar zijn sleutelbeen.

"Hopelijk is er niets erg met Jonas, want hij zal normaal cruciaal zijn in de Tour", klonk Philipsen bezorgd. Toch kon Philipsen ook alleen goed zijn plan trekken in de sprint.

"De ploeg heeft mij zo goed mogelijk ondersteund en dan zit ik uiteindelijk in een goede positie. Dan kan ik mijn sprint rijden en dat was voldoende." Ewan en Jakobsen klopte Philipsen makkelijk.

Problemen met de hitte

Het was meer dan 30 graden en dat zorgde voor de nodige problemen. "Mijn grootste zorg was om oververhit te raken, want dat kon vrij makkelijk gebeuren vandaag. Het tempo was dan soms wel gecontroleerd, toch was de hitte wel echt zwaar."