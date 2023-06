Jasper Philipsen waarschuwt concurrentie voor Mathieu van der Poel: "Hij heeft er hard aan gewerkt"

Mathieu van der Poel staat woensdag als topfavoriet aan de start van de Baloise Belgium Tour. Volgens zijn ploegmaat Jasper Philipsen is hij er klaar voor.

In Dwars door het Hageland werd Mathieu van der Poel nog genekt door pech, maar in de Baloise Belgium Tour staat de Nederlander weer aan de start als topfavoriet, ook voor het eindklassement.

Van der Poel hard aan tijdrit gewerkt

De eerste rit met start en finish in Scherpenheuvel-Zichem is voor de sprinters, maar vrijdag staat er een tijdrit van 15 kilometer in Beveren op het programma. Volgens Jasper Philipsen mogen we Van der Poel daar verwachten.

"Mathieu heeft hard aan zijn tijdrit gewerkt, dus hij wordt onze man voor het klassement", zei hij bij Het Nieuwsblad. "Ik kan ervan getuigen dat hij in orde is."

Als Philipsen wordt gevraagd wie de Baloise Belgium Tour gaat winnen, dan geeft hij een voorspelbaar antwoord. "Dan kies ik toch voor Mathieu."