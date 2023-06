Naast Evenepoel en Uijtdebroeks nóg een Belg die indruk maakt in Zwitserland: "Dat gaf me vleugels"

Naast Remco Evenepoel en Cian Uijtdebroeks eindigde er met Sylvain Moniquet (25) nog een Belg in de top tien in de vierde rit in de Ronde van Zwitserland. Hij werd achtste en schuift ook op in het klassement.

Sylvain Moniquet is aan een uitstekende periode bezig. De Belg van Lotto Dstny eindigde in de top tien van het eindklassement in Hongarije en eindigde ook in de top twintig in eendagskoersen in Frankrijk en Zwitserland.

In de Ronde van Zwitserland begon Moniquet met een mindere tijdrit, maar na een achttiende plaats op dinsdag en een achtste plaats op woensdag is hij opgeschoven naar de 12de plaats in het klassement.

Vleugels

En daar wil hij nu ook vol voor gaan. "Aanvankelijk was het klassement geen doel. Maar omdat de benen heel goed voelden, besloten we er voor te gaan. De groep met klassementsrenners dunde in de finale geleidelijk uit, maar ik kon heel goed volgen. Dat ik mij tussen die topklimmers bevond, gaf mij vleugels."

"Het is mooi dat ik met de besten kan strijden na een lastige start van het seizoen. Ik kijk uit naar de volgende bergritten", besloot Moniquet. Donderdag in de koninginnenrit kan hij zich nog eens tonen.