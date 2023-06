Lampaert en Van der Poel bijten tanden stuk op beloftewereldkampioen in tijdrit, Van der Poel is nipt leider

In de Baloise Belgium Tour moesten de renners in de derde rit tegen de klok rijden. In en rond Beveren was de Noor Søren Wærenskjoldde de snelste na 15,2 kilometer.

Na twee sprints was het aan de tijdrijders en mannen voor het klassement in de Baloise Belgium Tour. Fabio Jakobsen vertrok als leider en laatste in en rond Beveren.

Het was de Australiër Alex Edmondson die de eerste echte richttijd neerzette. Edmondson stopte de klok na 17'22" in Beveren en daar dook lange tijd niemand onder. De Noor Søren Wærenskjold, wereldkampioen tijdrijden bij de beloften, was de eerste die eronder dook.

Lampaert en Van der Poel bijten tanden stuk

Wærenskjold was 13 seconden sneller dan Edmondson, maar Yves Lampaert dook al snel onder de tussentijd van de Noor. Aan de finish moest de voormalige Belgische kampioen wel 12 seconden toegeven op Wærenskjold.

Ook Mathieu van der Poel deed beter dan Wærenskjold bij het tussenpunt, al was het slechts een halve seconde. Aan de finish moest Van der Poel echter heel wat meer tijd toegeven Van der Poel was 15 seconden trager, maar wordt wel de nieuwe leider in de Baloise Belgium Tour.

