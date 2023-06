Nog ferme races op zondag: Pieterse heerst in mountainbike en Belg in top 10, toptalent Jumbo-Visma bewijst potentieel

Naast de koersen in Zwitserland en België enz. werden nog ferme races afgewerkt voorbije zondag. Onder meer in het mountainbiken.

Puck Pieterse heeft de smaak te pakken. De 21-jarige Nederlandse is zich aan het uitleven in verschillende wielerdisciplines. In de Wereldbeker mountainbike in het Oostenrijkse Leogang was de renster van Alpecin-Deceuninck weer van de partij. Een oppermachtige Pieterse en reed van start tot finish aan de leiding. Haar tweede WB-zege.

© photonews

Bij de mannen weerde onze landgenoot Jens Schuermans zich erg verdienstelijk. In de shorttrack was Schuermans al vierde geëindigd en ook in de cross-country liet hij zich zomaar niet wegdrummen. Hij bereikte de aankomst als negende, in een wedstrijd die gewonnen werd door Lars Förster.

Op de weg viel er ook nog wat te beleven naast de profkoersen. Het slotakkoord in de Giro Next Gen was aan de beurt. De Deen Foldager won de slotrit naar Trieste. De eindzege was voor de Noor Johannes Staune-Mittet, nog een nieuw toptalent van Jumbo-Visma. Er wacht hem zeker een grote toekomst. De Belg William Lecerf eindigde achtste.