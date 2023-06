Israel-Premier Tech neemt twee drastische beslissingen voor Tour-selectie, Intermarché-Circus-Wanty zonder Belgen maar met duidelijke doelen

Israel-Premier Tech heeft beslist om viervoudig Tourwinnaar Chris Froome (38) niet mee te nemen naar de Tour. De Brit werd in 2021 binnengehaald en krijgt een riant jaarloon van zo'n 5 miljoen euro.

Maar de ploeg, die vorig jaar zakte uit de WorldTour, neemt nu toch een rationele keuze en laat Froome thuis. Het contract van Froome loopt ook af, dit was wellicht zijn laatste kans op een deelname aan de Tour.

De ploeg neemt voor zijn vierde deelname aan de Tour voor het eerst ook geen Israëliër mee. Dylan Theuns, Michael Woods, Hugo Houle, Corbin Strong, Nick Schultz, Simon Clarke, Krists Neilands en Guillaume Boivin zijn de acht namen. Een vrijbuitersploeg die vooral voor ritzeges gaat.

