Veranderen van ploeg had gevolgen voor Tim Merlier op het BK vorig jaar: "Ik koerste als individu"

Tim Merlier verdedigt zondag zijn Belgische titel op het BK in Izegem. Hij kan zelfs al voor de derde keer Belgisch kampioen worden.

Tim Merlier pakte in 2019 een eerste keer de Belgische titel en deed dat vorig jaar nog eens over in Middelkerke. Hij reed toen nog voor Alpecin-Fenix, nu voor Soudal Quick-Step. De transfer van Merlier hing toen al in de lucht, maar er was nog niets over bekend.

Op steun van de ploeg van Alpecin moest Merlier dan ook rekenen, die ploeg zette alles op Jasper Philipsen, die derde werd. "Ik koerste als individu. Zonder ploeg. Ze zetten alles op Philipsen. Ik moest mijn ding maar doen", zegt Merlier bij Het Nieuwsblad.

Geen haar in de boter

Merlier begon de sprint voor Philipsen, die in zijn wiel zat. Philipsen kon uit het wiel komen van Merlier, maar die hield hem af en pakte dus zijn tweede Belgische titel. En zo kon niemand hem iets kwalijk nemen.

Maar Merlier benadrukt ook dat hij geen enkel probleem heeft met de ploeg en de broers Roodhooft. En ook niet met Philipsen, waarmee hij in Tenerife nog twee keer getraind heeft. "Er zit geen enkele haar in de boter tussen ons."