Tim Merlier met specifiek doel naar het BK: "Dat kan ik niet onder stoelen of banken steken"

Tim Merlier werd zowel in 2019 als in 2022 Belgisch kampioen op de weg. Met een derde Belgische titel kom Merlier in een mooi rijtje terecht.

Tim Merlier pakte vorig jaar zonder ploeg, hij kon niet rekenen op de troepen van Alpecin-Fenix die werkten voor Jasper Philipsen, zijn tweede Belgische titel. Daarmee kwam hij al in een select rijtje met onder meer Tom Boonen en Philippe Gilbert. Met een derde Belgische titel kan Merlier zijn voet zetten naast Rik Van Steenbergen (1943, 1945, 1954) en Stijn Devolder (2007, 2010, 2013). Enkel zijn ploegleider Tom Steels (1997, 1998, 2002, 2004) heeft er nog één meer en is alleen recordhouder. Maar titelverdediger Merlier is ook realistisch voor komende zondag. "De kans is groter dat je hem verliest dan dat je hem behoudt. Maar met een derde titel kom je in een mooi lijstje te staan en dat is nu wel een doel geworden, dat kan ik niet onder stoelen of banken steken", zegt Merlier bij VRT NWS.