Tim Wellens heeft nog meer slecht nieuws: "Dat leerde de Ronde van Slovenië me"

Na de Tour de France moet Tim Wellens ook voor het BK passen. Hij voelt zich onvoldoende fit.

Eerder deze week moest Tim Wellens al voor de Tour de France forfait geven. Na zijn zware val in de Ronde van Vlaanderen was zijn sleutelbeenbreuk na zijn dubbele operatie al voldoende hersteld, maar hij voelde zich nog niet fit genoeg om mee naar de Tour te gaan.

Een paar dagen voor het BK moest Wellens opnieuw een harde beslissing nemen. Hij zal ook het BK in Izegem niet rijden. Na zijn 2e operatie aan zijn sleutelbeen voelt hij zich niet topfit. "De Ronde van Slovenië leerde me dat", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

"Ik ben al blij dat mijn sleutelbeen al terug in orde is", ging Wellens verder. "Mijn benen zijn dat (nog) niet. Het is dan beter om in alle rust naar de volgende doelen op te bouwen."