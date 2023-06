Yves Lampaert doet straffe belofte aan fans als hij opnieuw Belgisch kampioen wordt

Yves Lampaert sloeg het BK tijdrijden deze week over om top te zijn op het BK op de weg zondag in Izegem. De lokale ronde in en rond Izegem gaat namelijk door 'zijn' Ingelmunster.

Yves Lampaert pakte in 2018 al eens de Belgische titel in Binche. Hij reed toen weg van zijn ploegmaat Philippe Gilbert en Jasper Stuyven. Voor Lampaert is het komende Belgische kampioenschap dan ook erg belangrijk.

Want net als het BK tijdrijden in 2021 wordt het BK op de weg dit jaar gereden in de buurt van 'zijn' Ingelmunster. In 2021 werd Lampaert toen effectief Belgisch kampioen, hij hoopt dat nu weer te doen.

Tien vaten bier

Met de extra druk die erbij komt kijken kan Lampaert goed om. "Het kan twee richtingen uitgaan. Ofwel doe ik het super en is iedereen in extase, maar evengoed heb ik een slechte dag. Extra druk is er niet, die heb je bij elke koers. Maar speciaal wordt het hoe dan ook", zegt hij bij De Krant van West-Vlaanderen.

En als hij Belgisch kampioen wordt, dan zal dat gepaard gaan met een groot feest en minstens een vat bier. "Eéntje? Tien zal ik er geven!", is Lampaert duidelijk.