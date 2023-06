José De Cauwer schuwt de grote woorden niet na de Belgische titel van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel heeft op een schitterende manier de Belgische titel gepakt. Hij klopte in de sprint Alec Segaert.

Wout van Aert en Yves Lampaert kleurden het Belgisch kampioenschap met een lange vlucht. Maar onder meer Alpecin-Deceuninck zorgde ervoor dat Van Aert en Lampaert niet voorop bleven.

Maar dat was echter al op 30 kilometer van de meet en Evenepoel reed meteen weg op het moment dat Van Aert werd gegrepen. Op 10 kilometer van de meet versnelde Evenepoel nog eens, enkel Alec Segaert kon nog volgen.

Hij kwam, zag en overwon

Evenepoel klopte Segaert in de sprint en pakte zo zijn eerste Belgische titel op de weg. José De Cauwer was vol lof over de wereldkampioen. "Dit is een super grote meneer", zei hij bij Sporza.

"Hij kwam, zag en overwon. Wat hebben we nog allemaal te goed van hem?", zei De Cauwer nog. Het leek sterk op wat Evenepoel vorig jaar toonde in Gullegem Koerse vorig jaar, waar hij ook Evenepoel ook domineerde op een vlak parcours

"Ik zal eens deelnemen aan het Belgisch kampioenschap. Het is een vlak parcours, voor sprinters", stelde De Cauwer nog.