Marianne Vos heeft lof voor de nieuwe Nederlandse kampioene Demi Vollering: "Dan weet je dat het lastig gaat worden"

Marianne Vos moest op het Nederlands kampioenschap zich met een 3e plaats tevreden stellen. Achteraf had ze ook heel wat lof voor Demi Vollering, de nieuwe Nederlandse kampioene.

Op het Nederlandse kampioenschap bij de vrouwen was er weinig te doen aan Demi Vollering. Ze won in Sittard-Geleen na een knappe solo en reed de rest op een minuut. Goed voor haar 1e nationale titel.

Ook nummer 3 Marianne Vos besefte dat er weinig aan Vollering te doen was. "Ze liep echt uit", vertelde Vos aan Wielerflits. "Ze had een supergoed moment en een sterke aanval. Dan weet je dat het lastig gaat worden, maar je probeert er als ploeg dan nog wel alles aan te doen."

Dat lukte uiteindelijk niet waardoor Vos op een minuut van Vollering 3e werd. Ook had Vos nog lof voor het seizoen van Vollering: "Tijdens het voorjaar reed ze op een ongekend hoog niveau. Ik denk dat we een mooie Nederlandse kampioen hebben en we zullen de rood-wit-blauwe trui sowieso nog vooraan zien."