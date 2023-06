Mogelijk zware opdoffer voor Fabio Jakobsen en Soudal Quick-Step voor de Tour de France

Mogelijk slecht nieuws voor Soudal Quick-Step en Fabio Jakobsen. Op het Deens kampioenschap heeft Casper Pedersen opgegeven.

De Deen Casper Pedersen (27) rijdt sinds dit jaar bij Soudal Quick-Step en ging wellicht mee naar de Tour. Pedersen werd in de sprinttrein voor Fabio Jakobsen al ingezet in de Ronde van de Algarve, Tirreno-Adriatico en onlangs nog in de Baloise Belgium Tour.

In de Tour zou Pedersen samen met Michael Mørkøv, Yves Lampaert, Florian Sénéchal en Rémi Cavagna de trein voor Jakobsen vormen in de Tour. Pedersen was een van de favorieten voor het Deense kampioenschap, maar hij kwam ten val en moest opgeven.

Volgens Brian Holm (ex-ploegleider bij Soudal Quick-Step, maar toch aanwezig op het Deens kampioenschap) zou Pedersen wellicht zijn sleutelbeen gebroken hebben. De Tour zou hij zo aan zich voorbij moeten laten gaan.

Ifg Brian Holm (Der er sportsdirektør i dag) har Casper Pedersen formentlig pådraget sig et brækket kraveben, da han væltede på en nedkørsel.



Han er ude af DM, og hvis det er brækket, er hans hans Tour-chancer væk desværre. — Rasmus Nowak Franklin (@NowakFranklin_) June 25, 2023