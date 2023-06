Soudal Quick-Step gaat er collectief voor: Evenepoel trekt witte broek aan en zegt duidelijk of hij ook zelf wil winnen

Speciaal voor het BK in Izegem heeft Remco Evenepoel zijn witte broek aangetrokken. Wil hij zelf winnen? Met die vraag moeten ze bij Soudal Quick-Step rekening houden.

Zijn witte broek heeft hem in Luik-Bastenaken-Luik geluk gebracht en nu werd deze dus opnieuw uit de kast gehaald. "Het is een speciale gelegenheid, hé", aldus Remco Evenepoel. De wereldkampioen heeft dus zin in het BK op de weg, net als zijn hele ploeg.

"We kunnen verschillende kaarten op tafel leggen. We zullen slim moeten koersen. En het dan afmaken: of dat nu met Tim Merlier in de sprint is of via een late uitval. Zolang we de trui maar kunnen houden." Maar wil Evenepoel ook zelf die Belgische kampioenentrui? "Naturlijk, wie niet?"

BACK-UP

"Het zou een mooie back-up zijn, moest ik de regenboogtrui verliezen in augustus", volgt er ook al een verwijzing naar het WK in Glasgow. Is Evenepoel hersteld van zijn val van donderdag? "Je zag meteen dat mijn heup diep geraakt was. De spieren zullen nog wat stijf zijn na die klap in de gracht, maar voor de rest valt het wel mee."