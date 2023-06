Philippe Gilbert waarschuwt Wout van Aert en Jumbo-Visma: "Als je dat laat gebeuren, is het te laat"

Jumbo-Visma wil voor het tweede jaar op rij de Tour winnen. Daarvoor moet het wel afrekenen met Tadej Pogacar en UAE Team Emirates.

Tadej Pogacar lijkt net op tijd klaar te zijn voor de Tour na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik waarbij hij enkele breuken opliep in zijn pols. Vorige week pakte Pogacar uit tijdens de Sloveense kampioenschappen.

"Maar dat is niet het hoogste niveau van de wereld. Die overwinningen laten dus niet alles zien", zegt Philippe Gilbert bij Eurosport. Gilbert heeft dan ook een duidelijk advies voor Jumbo-Visma als ze opnieuw de Tour willen winnen.

"Ik zou vanaf dag één volle bak gaan koersen en niet wachten tot hij (Pogacar, nvdr.) in de wedstrijd groeit. Want als Pogacar niet klaar is, zal dat in de eerste week zijn. Misschien is hij dan zoekende naar de juiste benen en ritme. Als je hem in dat ritme laat komen, is het te laat. Ik denk dat het een interessante eerste week gaat worden."