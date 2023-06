UAE Team Emirates komt met onrustwekkend nieuws over blessure van Tadej Pogacar

Kan Tadej Pogacar straks op volle sterkte op zoek gaan naar een derde eindzege in de Tour. Zijn team UAE Team Emirates laat alleszins uitschijnen van niet.

Tadej Pogacar viel op 23 april in Luik-Bastenaken-Luik en brak daarbij enkele beentjes in zijn pols. De Sloveen begon meteen aan zijn revalidatie en trainde enkele weken binnen op de rollen.

Hoewel die verplichte 'rust' zonder koersen volgens velen een godsgeschenk is, is men bij UAE Team Emirates niet zo zeker of Pogacar wel in topconditie aan de start staat. Of wil het concurrent Jumbo-Visma op een verkeerd spoor zetten?

Adam Yates tweede kopman

"Tadej is nog niet helemaal verlost van zijn blessure. We moeten voorzichtig zijn. We kunnen stellen dat hij dit jaar een stuk frisser aan de Tour zal beginnen, maar hij moet het nu ook opnemen tegen nog sterkere tegenstanders", zegt teammanager Mauro Gianetti bij L'Equipe.

"Hij heeft vijf weken niet kunnen trainen. Wonderen bestaan niet in het wielrennen, je moet kilometers maken." Nieuwkomer Adam Yates zal mede-kopman zijn in de Tour. "Tadej heeft hard gewerkt en we hebben ook vertrouwen in hem, maar we zijn nergens zeker van. Hij won weliswaar in stijl op de Sloveense kampioenschappen, maar dat wil niet zeggen dat hij zaterdag ook 100% klaar zal zijn voor de Tour."