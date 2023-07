Verloofde Urska Zigart motiveert Tadej Pogacar met bijzondere boodschap voor de Tour: "Mijn enige wens"

Tadej Pogacar begint straks aan zijn jacht op een derde eindzege in de Tour. Hij krijgt alvast succeswensen van zijn verloofde Urska Zigart.

Nadat hij vorig jaar de duimen moest leggen tegen Jonas Vingegaard probeert Tadej Pogacar dit jaar zijn derde eindzege in de Tour te behalen. De Sloveen krijgt alvast aanmoedigingen van zijn verloofde Urska Zigart, die zelf de Giro Donne rijdt.

"De grappige jongen op de foto is net zo gemotiveerd voor deze Tour als dat hij was voor zijn eerste. En ik denk dat de wielerwereld er ook zo over denk. Het is niet altijd makkelijk geweest dit jaar en we hebben veel moeten multitasken om alles voor elkaar te krijgen, maar knuffels en goed eten hebben veel problemen opgelost."

"Een Belgische put in het wegdek gooide de lach van jouw gezicht, maar we kwamen al snel tot de conclusie dat wij samen het belangrijkste ding in het leven hebben", zegt Zigart over de val van Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik.

"Wat er gebeurt, dat gebeurt er. Niet alles is in jouw handen. Wel, er zit een schroef in, maar je weet wat ik bedoel. Je hebt in het verleden ongelooflijke dingen gedaan en dat mag je nooit vergeten. Mijn enige wens is dat je veilig thuiskomt. Dan kunnen we samen weer doen alsof we het haten om in de regen te fietsen."