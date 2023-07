Longo Borghini vloert Ewers en Van Vleuten in de Giro Donne, wereldkampioene doet goede zaken (ondanks valpartij)

In de Giro Donne heeft de Italiaanse Elisa Longo Borghini de vierde rit gewonnen. Ze haalde het in de sprint voor Ewers en Van Vleuten.

In de vierde etappe trokken de rensters naar Borgo Val di Taro. In de laatste 50 kilometer lagen nog drie beklimmingen, de top van de Strela (5 km aan 3,3%) lag op zo'n 13 kilometer van de streep.

Van Vleuten op 35 kilometer van de streep ten val, maar de wereldkampioene zat snel weer op haar fiets. Op de slotklim moesten sprinters zoals Marianne Vos en Lorena Wiebes de rol lossen. Uiteindelijk ontstond er een kopgroep van drie met Longo Borghini, Van Vleuten en de onbekende Ewers.

De drie pakten een minuut op de rest van het peloton, waar de sprintsters in de afdaling weer kwamen aansluiten. Longo Borghini en Ewers lieten het merendeel van het werk aan roze trui Van Vleuten.

Italiaans kampioene Longo Borghini haalde het uiteindelijk in de sprint voor Ewers en Van Vleuten. De drie hielden uiteindelijk 40 seconden over op het peloton, waar Wiebes de snelste was. Van Vleuten blijft in het roze, Longo Borghini volgt op 49 seconden.

