Ploegleider van Jumbo-Visma kijkt ook naar Wout van Aert zelf in falen van Jumbo-Visma

Had Jonas Vingegaard iets kunnen doen voor Wout van Aert in de finale van de tweede etappe? Volgens ploegleider Frans Maassen wel.

Ploegleider Grischa Niermann verdedigde achteraf Jonas Vingegaard door te stellen dat het zijn verantwoordelijkheid was om niet het signaal te geven aan de Deen om eens een kopbeurt te doen voor Van Aert.

Eenzelfde signaal bij de andere ploegleider van Jumbo-Visma, Frans Maassen. "Vingegaard focust zoveel mogelijk op Pogacar", zegt Maassen bij de NOS.

"Het is geen Playstation"

"Achter gezien had hij best wel kunnen meerijden, maar je verwacht natuurlijk niet dat Lafay in de slotkilometer aanvalt. Het is geen Playstation. Wout had Lafay ook terug kunnen pakken, maar dan was hij geklopt geweest door Pogačar in de sprint, en dat wil je helemaal niet."

De Nederlandse ploegleider ziet mogelijk ook fouten bij Van Aert zelf. "Pidcock had een sterke punch en toen kwam Wout te snel van voren en daardoor had hij minder overzicht om van achteruit zelf iets te doen. Achteraf is makkelijk praten, maar we hadden het anders moeten doen."