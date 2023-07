Van der Poel levert weer kunststukje af voor Philipsen na twee moeilijke dagen, doel blijft hetzelfde in de Tour

Mathieu van der Poel heeft zijn rol als lead-out voor Jasper Philipsen opnieuw perfect vervuld. De Nederlander liet zich op dag drie eindelijk zien vooraan.

Jasper Philipsen had nog wat meer werk dan in Tirreno-Adriatico, waar hij slechts 100 meter moest sprinten na de lead-out van Mathieu van der Poel. Maar toch werd hij ook deze keer perfect afgezet door de Nederlander.

"Je weet dat je zo lang, zo hard mogelijk moet rijden, opdat niemand erover komt. Het is ook tof om te doen, omdat je weet dat als je Jasper goed kunt afzetten de kans groot is dat hij wint", zei Van der Poel bij onder meer Sporza.

Etappezege blijft het doel

Van der Poel kon zich na twee anonieme dagen eens laten zien in de Tour. "Ik wist wel dat het 2 lastige dagen zouden worden, dat zie je ook als je naar de uitslag kijkt: op Wout (van Aert) na allemaal klimmers in de top 20."

Het doel van Van der Poel in deze Tour blijft wel nog altijd hetzelfde: een etappe winnen. De Tour is nog bijna drie weken, dus nog genoeg kansen voor de Nederlander. Dinsdag is het wel weer voor Philipsen in de sprint.