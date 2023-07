VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE RIT 3: Nu dan toch eens Van Aert of troeft Philipsen hem af?

Na twee dagen voor de klassementsmannen en de klimmers is het op dag drie wellicht aan de sprinters. Al zijn er in het begin van de etappe nog enkele beklimmingen.

PARCOURS

De start ligt voor de derde keer in Spanje, maar ze komen wel aan in het Franse Bayonne na 193,5 kilometer. In het begin van de etappe gaat het wel nog altijd op en af met enkele beklimmingen.

Daarbij drie beklimmingen van derde categorie en een van vierde categorie. Na 10 kilometer beginnen de renners al aan de Côte de Trabakua (4,2 km aan 5,7%). De top van de laatste beklimming, de Côte d'Orioko Benta (4,6 km aan 6,7%), ligt op 91,5 kilometer van de streep.

FAVORIETEN

De sprinters zijn normaal aan zet in deze etappe als ze de lastige aanloop overleven en een vlucht niet te ver is weggereden. Maar onder meer Wout van Aert en Jasper Philipsen moeten zeker kunnen overleven in deze Tour.

Maar ook andere ploegen zullen hun sprinter een eerste keer willen uitspelen. Daarbij zijn bijvoorbeeld Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step), Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) en Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) de belangrijkste namen.

ONZE STERREN

*** Jasper Philpsen

** Wout van Aert, Fabio Jakobsen

** Dylan Groenewegen, Jordi Meeus, Biniam Girmay