Wout van Aert reageert nu dan toch zelf op de kritiek en de frustratie én de rol van Jonas Vingegaard

Een dag na de enorme frustratie bij Wout van Aert voor de gemiste kans op een ritzege heeft hij nu zelf gereageerd. Van Aert bevestigt dat er geen probleem is.

Van Aert gooide meteen na de finish een drinkbus op de grond en trok naar het hotel zonder de pers te woord te staan. Na een nachtje erover te slapen deed hij nu wel zijn deel van het verhaal.

"Ik was gisteren gewoon teleurgesteld na de rit omdat ik niet gewonnen had. Ik denk dat dat niet zo vreemd is . Ik had even tijd nodig om die teleurstelling te verwerken", zei Van Aert bij Sporza.

Kritiek onterecht

En dan was er nog de rol van Jonas Vingegaard. De Deen deed voor de tweede dag op rij geen kopbeurt voor Van Aert en Jumbo-Visma kwam zo net iets te kort in de finale om Victor Lafay bij de lurven te grijpen.

"In de finale hadden we het anders kunnen aanpakken, maar achteraf is het natuurlijk makkelijk. Jonas had misschien meer kunnen doen in de wetenschap wat er achteraf gebeurd is. Maar dat is koers en geen Playstation. Die kritiek is zeker onterecht."