Wout Van Aert krijgt extra steun van ervaringsdeskundige: "Het is een kwestie van geven en nemen"

Wout Van Aert zat na de 2e rit in een lastige situatie, maar Erik Zabel kent die situatie. De Duitser was jaren de sprinter in een ploeg die telkens voor de gele trui ging.

De finale van de 2e rit verliep voor Jumbo-Visma niet vlekkeloos. Het had in volle finale het numerieke overwicht en met Wout Van Aert de afwerker van dienst, maar toch kon Victor Lafay wegrijden en winnen. Het zorgde achteraf voor heel wat frustraties bij Van Aert over de gemiste kans.

Van Aert krijgt steun uit Duitse hoek, want ex-spurter Erik Zabel maakte dat ook jaren mee. Bij Telekom en was hij de sprinter in een ploeg die telkens voor de eindzege in de Tour de France streed.

"Het was altijd een kwestie van geven en nemen", aldus Zabel bij Het Nieuwsblad. Dat lukte goed voor Zabel, want tussen 1996 en 2001 won hij de groene trui maar liefst 6 keer.

Al weet Zabel ook goed wat het hoofddoel in die periode was. "De gele trui had altijd prioriteit. Dat was regel nummer 1 bij Telekom", was Zabel duidelijk. In 1996 en 1997 won Telekom ook de Tour. Bjarne Riis won in 1996 en een jaar later was Jan Ullrich de beste.