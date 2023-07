Pogacar relativeert tijdsverlies op Vingegaard na nieuws over vriendin Zigart: "Dat maakt me eigenlijk triester"

Tadej Pogacar begon de vijfde rit met een voorsprong van 11 seconden op Jonas Vingegaard, maar na de rit staat hij plots 53 seconden in het krijt. De blessure en de mindere voorbereiding blijken dan toch in zijn nadeel te spelen.

Vingegaard versnelde op zo'n kilometer van de top van de Col de Marie Blanque, Pogacar probeerde niet om aan te klampen. "Hij was te sterk. Mijn benen liepen wat leeg. Wat een aanval, ik kon er niks tegen beginnen", zei Pogacar bij HLN.

"Maar ik blijf gemotiveerd, er is nog niks verloren. Ik ken mijn limieten nu, hopelijk verbeter ik nog." Pogacar gaf ook toe dat de verstoorde voorbereiding hem parten speelt. "Ik zou beter moeten zijn in de slotweek. Dit is een opdoffer, maar ik bekijk het van dag tot dag."

Gedachten bij gevallen vriendin

Maar de gedachten van Pogacar zaten na de rit vooral in Italië. "Het nieuws dat mijn vriendin (Urska Zigart, red.) vandaag crashte in de Giro Donne en dat ze daar wellicht een hersenschudding bij opliep, maakt me eigenlijk triester. Dat is veel slechter nieuws dan dat ik een minuut verloor vandaag op Vingegaard."

MEDICAL UPDATE 🏥 @urskazigart crashed on stage 6 of the #GiroDonne and abandoned the race.



Our team doctor confirmed that Urška suffered a light concussion and skin abrasions. The team will now monitor her closely.



Get well soon, Urška! 💜 pic.twitter.com/ts3bE8zKLN