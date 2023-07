Wout van Aert onthult het plan achter zijn lange dag in de aanval, maar waarschuwt ook voor nieuw gevaar

Wout van Aert heeft zich nog maar eens getoond in de Tour. Hij leek even op weg naar de ritzege en het geel, maar hij moest uiteindelijk vrede nemen met de prijs voor de strijdlust.

Van Aert zat samen met zijn ploegmaats Tiesj Benoot en Christophe Laporte in de kopgroep. Maar in de kopgroep zaten ook nog gevaarlijke renners voor het klassement zoals Jai Hindley en Giulio Ciccone.

Maar dat kwam Jumbo-Visma eigenlijk goed uit. "We wilden de koers hard maken. Dat hebben jullie gezien", zei Van Aert bij Sporza. UAE Team Emirates moest een hele dag achtervolgen in het peloton. "Dat is altijd in het voordeel van Jonas", stelde Van Aert.

Omdat Jumbo-Visma Hindley en Ciccone niet te veel tijd wou laten nemen probeerde Van Aert een paar keer aan te vallen. "Ik probeerde weg te geraken, maar ik voelde op de Marie Blanque dat mijn benen wat leeg waren."

"We hadden gehoopt dat we nog vooruit konden blijven om Jonas (Vingegaard) te helpen in de laatste kilometers. Maar dat is niet gelukt. Jammer."

Ook Hindley wordt concurrent voor geel

Jumbo-Visma deed dankzij de aanval van Vingegaard een uistekende zaak in het klassement, want de Deen heeft nu 53 seconden voorsprong op Tadej Pogacar. "Maar nu is er ook Jai Hindley en kijken we dus niet meer alleen naar Tadej Pogacar."