Philippe Gilbert krijgt op zijn verjaardag in de Tour de France een wel heel erg leuke verrassing

Philippe Gilbert heeft op woensdag 5 juli zijn 41ste verjaardag gevierd. Dat deed de wielerkampioen van weleer dus in de Tour de France, waar hij aan de slag is voor Eurosport. Voor en na de rit geeft hij als analist zijn meningen weer en tijdens de etappe volgt hij alles van zeer kortbij op de motor op.

Zijn collega's bij Eurosport waren zijn verjaardag zeker niet vergeten. Terwijl Gilbert heel professioneel één van zijn analyses uit de doeken aan het doen was, braken de gezangen voor hem live tijdens de uitzending los. Ook kwamen ze van achter zijn rug met een lekker ogende verjaardagstaart op de proppen.

"Geweldig! Dankjullie wel", reageerde Gilbert. Ook zijn ex-ploegen Lotto en Quick-Step dachten aan hem en feliciteerden hem via sociale media.

Happy birthday, @PhilippeGilbert!



No better way than to celebrate your birthday on @LeTour 😉 pic.twitter.com/iDgXMHqimC