Is de Belgische WK-selectie voor Glasgow? "Er heeft iemand goed zijn huiswerk gemaakt"

Het WK in Glasgow is er voor de mannen 2 weken na de Tour de France. Maandag wordt de definitieve selectie bekendgemaakt, maar vooraf wordt er duchtig gespeculeerd.

Vrijdagavond was bondscoach Sven Vanthourenhout in Vive le Vélo te gast. Daarin werd er gevist naar de selectie voor het WK in Glasgow. Een van de redacteurs had een mogelijke selectie opgesteld en Vanthourenhout mocht zeggen hoeveel namen op de lijst juist waren.

Remco Evenepoel, Wout Van Aert, Jasper Philipsen, Tim Declercq, Yves Lampaert, Nathan Van Hooydonck, Tiesj Benoot, Quinten Hermans en Florian Vermeersch waren de namen die Vanthourenhout te horen kreeg. Er verscheen een grijns op het gezicht van de bondscoach. "Er heeft iemand goed zijn huiswerk gemaakt", klonk het.

Een getal plakte Vanthourenhout er niet op, maar wel voegde hij eraan toe dat er wel een aantal opstaan en dat hij heel goed scoort. Tussen de lijnen door kon je er dus uit afleiden dat die 9 namen wel eens de WK-selectie zouden kunnen zijn. Maandag zullen we de definitieve selectie kennen.