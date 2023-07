Adrie van der Poel weet nu al: "Het wordt geen gemakkelijke dag voor Mathieu"

De negende etappe in de Tour is een eerbetoon aan Raymond Poulidor. Het wordt voor de familie Van der Poel een emotionele dag.

De dag voor de eerst rustdag pakt Tourorganisatie ASO uit met een rit tussen Saint-Léonard-de-Noblat en de Puy de Dôme. Saint-Léonard-de-Noblat is de gemeente waar Raymond Poulidor, de grootvader van Mathieu van der Poel, bijna zijn hele leven doorbracht.

Op de Puy de Dôme vocht Poulidor in 1964 een gevecht op met Jacques Anquetil, de twee reden toen schouder aan schouder naar boven. De hele rit staat dus in het teken van de in 2019 overleden Poulidor.

Druk op Mathieu van der Poel

Velen verwachten dan ook iets van Mathieu van der Poel, maar makkelijk wordt dat niet. "Het wordt geen gemakkelijke dag. De Puy de Dôme is niet meteen zijn ding. De ploeg moet ook opletten dat ze Matje genoeg in bescherming neemt", zegt vader Adrie van der Poel bij HLN.

In 2021 was de druk ook gigantisch door een eerbetoon en speciale truitjes aan Poulidor, maar Van der Poel was die eerste dag zichzelf niet. Op dag twee was hij dat wel en kon hij toeslaan op de Mûr de Bretagne. "Met de ploeg moeten we die balans nu wel zien te vinden", zegt Adrie nog.