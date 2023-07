Eddy Merckx spreekt zijn favoriet voor de Tour-zege uit: "Maar er is nog een lange weg te gaan"

Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar staan na een week in de Tour de France er het beste voor. Ze lijken het tot in Parijs in een duel uit te vechten. Eddy Merckx denkt dat Pogacar op de Puy de Dôme een mentale tik heeft uitgedeeld.

Eddy Merckx volgt als vijfvoudig Tour-winnaar het duel ook op de voet en denkt dat Tadej Pogacar revanche zal nemen op 2022. "Maar Parijs is nog ver", ging Merckx bij Het Laatste Nieuws met het grootste cliché in de Tour verder. "De renners moeten nog heel wat lastige beklimmingen overleven. Maar Pogacar is de compleetste renner van het peloton." Ook baseert Merckx zich op de rit naar de Puy de Dôme. "Ik had meer van Jonas Vingegaard verwacht", aldus Merckx. "Ik dacht dat die klim hem goed zou liggen, maar blijkbaar was het andersom. Pogacar heeft Vingegaard daar een serieuze tik uitgedeeld." Na 9 ritten in de Tour draagt Vingegaard het geel en heeft hij 17 seconden voorsprong op Pogacar. De rest staat op minstens 2 minuten.