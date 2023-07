VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE RIT 11: Nog eens een kans voor de sprinters en en de 4e voor Jasper Philipsen?

Voor de 11e etappe blijft de Tour de France ten noorden van het Centraal Massief. De rit is een nieuwe kans voor de sprinters. Zo kan Jasper Philipsen zijn 4e ritzege boeken.

PARCOURS

De 11e etappe vertrekt vanuit Clermont-Ferrand en het gaat meteen richting het noorden. Zo trekt het peloton van het Centraal Massief weg en zal het een hoofdzakelijk vlakke rit zijn.

Onderweg zijn er wel 3 beklimmingen. In het begin zijn er, terwijl het peloton het Centraal Massief verlaat, 2 klimmetjes van 4e categorie. In het 2e deel van de rit is er nog een klimmetje van 4e categorie, maar de top ligt op ruim 60 km van de streep.

Na de laatste klim van de dag is het hoofdzakelijk vlak. Al is er op zo'n 25 km van de streep nog een klein klimmetje. De streep ligt na bijna 180 km uiteindelijk in Moulins.

FAVORIETEN

De rit is in principe voor de sprinters. Zo heeft Jasper Philipsen een nieuwe kans om zijn 4e ritzege in deze Tour te pakken en om zijn groene trui nog wat meer te verstevigen.

Ook Mads Pedersen kan een nieuwe etappezege boeken. Al was het parcours richting Limoges veel zwaarder. Mogelijk zullen er in Moulins meer sprinters bij zijn dan in Limoges.

Verder zijn er nog Fabio Jakobsen die verder van zijn blessures herstelt, Dylan Groenewegen en Caleb Ewan die nog naar hun eerste zege op zoek zijn. En ook Wout Van Aert zal zich er opnieuw willen tussengooien. Ook zijn er nog gevaarlijke klanten zoals Jordi Meeus, Bryan Coquard, Biniam Girmay en Sam Welsford.

ONZE STERREN

**** Jasper Philipsen

*** Dylan Groenewegen, Caleb Ewan

** Fabio Jakobsen, Biniam Girmay, Mads Pedersen, Wout Van Aert

* Bryan Coquard, Jordi Meeus, Sam Welsford