Kritiek op de koerstactiek van Wout Van Aert: "Daar verspeelt hij te veel energie"

Wout Van Aert werkt voor het team, maar jaagt ondertussen ook op ritzeges. Voor dat laatste probeert hij soms in de ontsnapping te gaan, maar volgens Geraint Thomas en Luke Rowe doet hij dat op een foute manier.

In verschillende ritten probeerde Wout Van Aert al mee in de vroege vlucht te zitten, maar na de Pyreneeën lukte dat niet meer. In ritten 10 en 12 in de Tour de France waren er mooie kansen om de rit via de vroege vlucht te winnen, maar hij raakte niet weg.

In rit 12 probeerde Van Aert het een tijdje alleen en hoopte hij dat nog enkele renners zouden komen aansluiten, maar het peloton kwam terug. "Ik snap niet waarom hij zelf die ontsnapping probeert op te zetten", zeiden Geraint Thomas en Luke Rowe in de podcast The Geraint Thomas Cycling Club.

"Iedereen rijdt toch op zijn wiel", ging het verder. "Hij verspilt te veel energie door zelf de kloof te proberen slaan."

Thomas en Rowe gaven ten slotte nog aan hoe Van Aert het dan wel zou moeten aanpakken: "Hij is sterk genoeg om te wachten tot de juiste ontsnapping weg is. En daarna kan hij er naartoe springen."