Serieuze dosis realiteit voor Nederlanders: "Hij is nog lang niet in orde... Fan van Mathieu? Wie is geen fan van Mathieu?"

Dat Mathieu van der Poel een tevergeefse gooi naar een ritzege deed, is in Nederland uiteraard druk besproken. Hij is nog lang niet in orde, zien ze daar.

Henk Lubberding, ex-winnaar van Gent-Wevelgem, gaf zijn landgenoten een sombere boodschap in De Avondetappe: een Nederlandse ritzege zit er niet meteen aan te komen. Mathieu van der Poel is uiteraard de grootste hoop bij onze noorderburen.

LAATSTE KANS

"Van der poel had zelf gezegd dat de eerste twee etappes wellicht te zwaar zouden zijn", klinkt het. Dat is ook zo gebleken en dus deed Van der Poel op weg naar Belleville-en-Beaujolais een poging. "Dit is de laatste dag waarop het zeker was dat de ontsnapping tot het einde ging. Dit was zijn enige kans om voorop te geraken."

Voorop blijven bleek nog een heel ander verhaal. En dat betreurde Lubberding. "Of ik fan ben van Mathieu? Wie is geen fan Mathieu? Iedereen is fan van Mathieu. Hij is wel nog lang niet in orde en dan is het heel moeilijk een etappe te winnen", verwijst de meervoudig Tourritwinnaar naar het feit dat VDP nog half ziek is.

TIKKELTJE TE KORT

"Zijn gezondheid laat hem in de steek", oordeelt Lubberding. "Ik heb het gevoel dat hij op zijn minst terugkomt in de afdaling als hij honderd procent is. Hij komt net een stukje te kort."