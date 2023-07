Jumbo-Visma ziet toch één minpuntje aan hun Tour: "Dat stoort toch wel"

De Tour verloopt langs de ene kant uitstekend voor Jumbo-Visma met de gele trui. Maar toch is er een een punt dat wat minder loopt.

Jumbo-Visma domineerde vorig jaar de Tour met maar liefst zes ritzeges. Maar een jaar later ziet de wereld er helemaal anders uit voor de Nederlandse ploeg. Op de tweede rustdag staat het nog altijd droog.

En dat terwijl de ploeg dit jaar al 42 ritzeges heeft. "Dat stoort toch wel. Je denkt dat het een een-tweetje is, maar het is door omstandigheden nog niet gelukt", zegt ploegleider Frans Maassen bij Wielerflits.

Prioriteit is de Tour winnen

"Maar aan de andere kant: onze prioriteit is om de Tour te winnen. Dat gaat voor alles. En als dat ten koste gaat van een ritzege, dan is dat maar zo", zegt Maassen nog. En na twee weken staat de ploeg aan de leiding met Jonas Vingegaard, dus dat doel is al deels geslaagd.