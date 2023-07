Pogacar beantwoordt kritiek Van Aert én ziet toch nog mogelijkheden in koninginnenetappe

Tadej Pogacar heeft voor de tweede keer in deze Tour een ferme klap gekregen van Jonas Vingegaard. Een derde Tourzege lijkt veraf voor de Sloveen.

Na de finish lachte Pogacar zoals altijd, maar de Sloveen kreeg toch een serieuze mokerslag van Jonas Vingegaard in de tijdrit. Hij gaf achteraf toe dat het niet zijn beste dag was, maar Pogacar blijft wel strijdvaardig. "De Tour is nog niet gedaan."

De achterstand van Pogacar is nu plots 1'48" op Vingegaard. "Jonas heeft me veel tijd aangesmeerd. We proberen dat nog goed te maken, maar het wordt heel moeilijk." En dan was er nog die fietswissel.

Pogacar wisselde als een van de enige van de favorieten. Van Aert vond dat niet de beste keuze, maar voor Pogacar zelf wel. "Ik voel me comfortabeler op mijn wegfiets. Dat heeft slechts enkele seconden uitgemaakt."

Helpen de weergoden een handje?

Woensdag krijgt Pogacar al meteen een kans om tijd terug te pakken op Vingegaard in de zware koninginnenetappe. Hij trekt zich dan ook op aan het feit dat hij daags na zijn tijdverlies op de Marie Blanque al meteen tijd terug pakte op Cauterets.

En Pogacar krijgt misschien wel hulp van de weergoden en blijft strijdvaardig. "Het is nog niet voorbij, zeker mocht het morgen regenen", zei de Sloveen nog.