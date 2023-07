Van Aert "de beste van de normale mensen", maar ziet Pogacar ook een grote fout maken in de tijdrit

Wout van Aert stak zijn hand uit naar een eerste ritzege in de Tour, maar er waren er weer twee beter. Maar Van Aert blikt toch tevreden terug.

Van Aert had lang de beste tijd aan de streep, tot Pogacar en Vingegaard over de streep kwamen. Pogacar deed 1'13 beter dan Van Aert, Vingegaard deed nog eens 1'38" beter dan de Sloveen.

Van Aert was zonder verwachtingen begonnen aan de tijdrit, omdat hij zichzelf weinig kans gaf tegen Pogacar en Vingegaard. "Ik was de eerste van de normale mensen. Best of the rest. Dat Jonas wint, maakt het voor ons een fantastische dag", zei Van Aert bij Sporza.

Tour nog niet gereden

Van Aert en ook Vingegaard wisselden niet van fiets, dat deed Tadej Pogacar wel en zo verloor de Sloveen nog meer tijd. "Een fietswissel was zeker een optie, maar duidelijk niet de juiste", grijnsde Van Aert.

Is de Tour nu gereden? Van Aert wil het vel van de beer nog niet verkopen voor hij geschoten is. "We hebben genoeg ervaring om te weten dat er nog bijzonder moeilijke momenten zullen aankomen", zei Van Aert nog.