Jonas Vingegaard geeft het verschil met zijn 1e Tour-zege aan en verrast op vraag

Jonas Vingegaard wint in principe in 2023 de Tour de France. Na de voorlaatste rit heeft hij nog een persconferentie gegeven. Daar kon het op het einde ook al wat losser.

Over het algemeen liet Jonas Vingegaard niet echt in zijn kaarten kijken. Zo wou hij weinig over de tactiek prijsgeven. "Ik ga niet zeggen over hoe we Tadej Pogacar probeerden te kraken. Anders kunnen ze er volgende keer misschien iets aan doen", vertelde hij op de persconferentie.

In 2022 won Vingegaard de Tour. Een jaar later in principe ook. Wat is het verschil met 2022? "In het voorjaar had ik toen veel blessures en was ik vaak ziek", klonk het. "Dat had ik nu niet. De voorbereiding was perfect. Elk jaar word ik ook nog wat sterker. Al zijn dat maar enkele procentjes."

Ten slotte kreeg de Deen ook de vraag wat hij zal eten als hij terug thus in Denemarken is. "Een dürüm eten", zei hij met een grote glimlach op zijn gezicht.