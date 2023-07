Lof voor Lotte Kopecky, maar ploeggenotes krijgen wel kritiek: "Het is niet eerlijk"

Lotte Kopecky domineerde de eerste rit van de Tour de France Femmes met een sterke solo. Maar haar ploeggenotes kregen wel heel wat kritiek.

Lotte Kopecky reed zondag op de enige beklimming van de dag weg van de rest van het peloton en niemand zag haar nog terug. Ze knalde naar ritwinst en de gele trui en haar ploeggenote Lorena Wiebes werd in de sprint nog tweede.

In de achtervolgende groep op Kopecky zaten ook nog haar ploeggenotes Demi Vollering en Marlen Reusser en zij verstoorden het werk van de achtervolgers op Kopecky. De Italiaanse Marta Cavalli was er niet over te spreken.

SD Worx is de beste ploeg

"Zij begonnen ons werk te onderbreken, waardoor wij het tempo niet er in konden houden en dus niet konden organiseren. Daardoor kon Lotte haar voorsprong nog meer uitbreiden en wist even later Lorena Wiebes ook nog terug te komen", zei ze bij Cyclingnews.

"Lotte was echt heel sterk, niemand kon haar volgen. Alleen is SD Worx de beste ploeg die hier aanwezig is, ze zijn zó goed en dat weten ze. Ze hebben dit gedrag niet nodig. Het is niet eerlijk, ook al hoort het bij de sport. Ze bevestigen eens te meer dat het SD Worx tegen de rest is", zegt Cavalli nog.