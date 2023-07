Lotte Kopecky haalt loftrompet boven voor landgenote en spreekt zich uit over de groene trui: "Het is met pijn in het hart"

Het was met pijn in het hart dat Lotte Kopecky haar landgenote nekte, maar uiteraard moest ze haar sportieve job doen in de Tour de France Femmes. Zo deed Kopecky ook een aardige zaak voor groen.

Aan de aankomst viel Lotte Kopecky in de armen van Julie Van de Velde, die met haar ontsnapping het peloton tot het uiterste had gedwongen. Beiden kennen mekaar natuurlijk van bij de nationale ploeg, maar het was uitgerekend de inspanning van Kopecky die er voor Van de Velde te veel aan was.

"Het is met pijn in het hart dat ik mijn sprint ging lanceren", bekent Kopecky in een reactie bij Sporza. "We rijden hier voor een ploeg: ik voor SD Worx, zij voor Fenix-Deceuninck. Dat ze een landgenote is, telt jammer genoeg niet. Ik ben blij dat ze toch de bollentrui en de strijdlust heeft."

Julie Van de Velde moet hele sterke koers gereden hebben

Dat het zo lang duurde eer Van de Velde werd ingerekend, komt ook omdat SD Worx het zuinig wilde aanpakken. "Deze ochtend was het plan al dat wij niet de ploeg gingen zijn die het tot een sprint ging laten komen. Ik schrok dat het zo lang duurde eer het gat toe geraakte. Julie moet een heel sterke koers hebben gereden."

Het lijkt er ook op dat Kopecky zich toch enigszins mengt in de debatten voor groen. "Bij de tussensprint zou het zonde zijn om helemaal niets te doen en de punten te laten liggen. Bij mijn lead-out kwam er niet meteen iemand over, tot Lorena Wiebes kwam. Ik had nog niets over en sprintte nog tot de finish."

Ik sluit winnen van de groene trui niet uit

Kopecky heeft al een mooie bonus uitgebouwd en eerste belager is uitgerekend teamgenote Wiebes. Groen in Pau dan maar? "Ik sluit het niet, we zullen het de komende dagen moeten bekijken." Hoe lang blijft ze nog in het geel? "Morgen is een heel zware dag, maar ik voel me wel goed. Ik bekijk het dag per dag."