🎥 Soudal Quick-Step pakt de slotetappe in de Ronde van Wallonië, de eindzege is voor Filippo Ganna

Andrea Bagioli heeft de slotetappe van de Ronde van Walloniƫ gewonnen. Hij was in de massasprint oppermachtig. De eindzege ging naar Filippo Ganna.

De laatste etappe in de Ronde van Wallonië was 215 km lang en kwam in Aubel aan. Onderweg ging het voortdurend op en af en de top van de laatste helling lag op zo'n 3 km van de streep.

4 renners kleurden de etappe. Dat waren Mauri Vansevenant, Mauro Schmid, Ceriel Desal en Bruno Armirail. Nadien maakte Dries De Bondt nog de oversteek naar voren en ook Laurens Huys slaagde daarin. Ze kregen van het peloton zo'n 2,5 minuten voorsprong, waar INEOS Grenadiers het tempo bepaalde.

In de finale kreeg INEOS Grenadiers in de achtervolging ook hulp van Lidl-Trek en Lotto Dstny. Zo werd het verschil met de kopgroep snel kleiner. In de kopgroep liet Schmid zijn medevluchters achter, maar op zo'n 10 km van de streep was ook zijn liedje uitgezongen.

Op de laatste helling van de dag waren er verschillende pogingen om de sprint nog te ontlopen, maar niemand raakte weg. Zo gingen we in Aubel sprinten. Andrea Bagioli toonde zich in de sprint oppermachtig en won voor Stephen Williams en Arnaud De Lie. De eindwinst van Filippo Ganna kwam niet meer in gevaar.