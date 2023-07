Remco Evenepoel verrast zichzelf in de Clasica San Sebastian en komt nadien met geweldige reactie

Remco Evenepoel heeft voor de derde keer in zijn carrière de Clasica San Sebastian gewonnen. In zijn laatste wedstrijd als wereldkampioen haalde hij het deze keer in de sprint.

Op de derde laatste beklimming van de dag, op zo'n 70 kilometer van de streep, versnelde Remco Evenepoel uit wat nog overbleef van het peloton. Maar dat was niet helemaal de bedoeling vooraf. "Het plan was niet echt om zo vroeg te gaan, maar ik voelde dat ik zonder veel ploegmaats zou komen te zitten", zei Evenepoel in het flashinterview. Maar Evenepoel kreeg onder meer Vlasov, Bettiol en Bilbao mee. "Zij waren de perfecte mannen om mee op pad te gaan", zei Evenepoel. Uiteindelijk kreeg de wereldkampioen enkel Bilbao er niet af op de laatste klim, waardoor het een sprint werd met twee. En daar was Evenepoel niet zeker van. Extra wapen voor Glasgow "Bilbao is een van de snelste klimmers. Maar de benen waren nog supergoed en mijn spurt verraste me zelfs wat", zei de wereldkampioen nog. Voor het WK nog een extra opsteker en wapen. "Ja, maar ik kan niet sprinten, he", zei Evenepoel cynisch. "Dit was een van mijn beste spurts ooit", zei Evenepoel terwijl hij op zijn fietscomputer keek. "Laat Glasgow maar komen", zei Evenepoel nog.