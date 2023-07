José De Cauwer bewierookt Remco Evenepoel: "Een wereld van verschil"

Remco Evenepoel won zijn laatste twee wedstrijden in de sprint. José De Cauwer ziet dat als belangrijk wapen voor de toekomst.

Op het BK klopte Evenepoel Alec Segaert in de sprint, nu legde hij Pello Bilbao erop in de Clasica San Sebastian. Evenepoel moet tegenwoordig niet meer alleen aankomen, maar kan het dus ook in de sprint.

"Bilbao is een van de snelst sprintende klimmers en hem dan in het Baskenland kloppen, is heel mooi. Uiteindelijk gaan ze dan met z'n tweeën naar de aankomst en wint hij nog. Dat kan hij nu zeker meenemen", zei José De Cauwer bij Sporza. Een week voor het WK kan dat wel tellen.



Dat Evenepoel nu plots ook kan rekenen op een sprint is voor de Cauwer alleen maar een extra wapen met het oog op het WK in Glasgow. "Geen of wel een sprint hebben, is een wereld van verschil."