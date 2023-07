Tim Wellens herneemt na zijn zware val in de Ronde van Vlaanderen: "Het blijft afwachten"

Tim Wellens heeft in de Ronde van Polen zijn rentree gemaakt. Hij hoopt dat hij deze keer wel goed herneemt, want de Ronde van Slovenië kwam nog te vroeg.

Na een zware val in de Ronde van Vlaanderen brak Tim Wellens zijn sleutelbeen. Hij stond voor een lange revalidatie en zo was een zekere deelname aan de Tour de France opeens onzeker.

Wellens hernam in de Ronde van Slovenië, begin juni, maar dat was geen succes. "Daar moesten we de plannen voor een Tour-deelname definitief opbergen, want ik was er duidelijk nog niet klaar voor", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

"Daarna volgde een maand van gerichte trainingen" ging Wellens verder. Het doel was de Ronde van Polen. In woonplaats Monaco werkte hij zijn programma af. "Het was vooral om aan mijn basis te werken en ik voel me goed nu, maar het is al van Slovenië geleden dat ik nog gekoerst heb. Zo blijft het afwachten hoe het lichaam zal reageren."

Positief is dat Wellens op de fiets geen hinder van zijn blessures meer ondervindt. "Het is eerder in het dagelijkse leven dat ik er nog last van heb, bijvoorbeeld als ik op mijn zij lig", besloot hij.