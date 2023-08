Ook Thijs Zonneveld spreekt zich er nu over uit of het ooit zou kunnen: "Dat hebben we bij Van Aert ook vaak gezegd"

Voor Thijs Zonneveld kan het niet anders dan hem aan Wout van Aert doet denken: het discours over Lotte Kopecky na de Tour de France Femmes. Kopecky is meer dan ooit de Van Aert van het vrouwenpeloton.

Zeker nu ze zo goed bergop reed en zowaar het podium haalde in de Tour de France Femmes. "Kopecky had ik er niet tussen zien staan", bekent Thijs Zonneveld in de podcast In Het Wiel van het AD. "Die ontdekt zich als klassementsrenster. Het is Wout van Aert all over. Moet ze naar een andere ploeg? Moet ze mikken op grote ronden?"

Zonnveld buigt zich er dan ook over of Kopecky de Tour ooit kan winnen. "Het lijkt mij dat het wel kan, in theorie. Als je zo goed klimt en zo goed bent in het tijdrijden, en je kan Van Vleuten voor blijven en Niewiadoma kan inhalen, kan het wel. Als Vollering ergens een keer wat fout doet of ziek wordt, dan kan je ook winnen."

ELDERS INLEVEREN

Er zit wel een voorwaarde aan vast. "Dat hebben we bij Van Aert ook vaak eerder gezegd: dan ga je ergens anders op inleveren en moet je kilo's gaan verliezen. Dan ga je inleveren op je explosieve vermogen en sprintvermogen. Dat is waar ze juist zo goed in is en waardoor ze die eerste Tourrit en ook de Ronde van Vlaanderen kan winnen."

De Nederlandse renner/journalist raad haar aan om op basis van het parcours te beslissen of ze eens voor een Tourzege wil gaan. "Stel je voor dat er eens een Tour komt die haar perfect ligt, met bijvoorbeeld een kasseirit, een korte tijdrit en niet te veel bergetappes erin, dan zou ze zich daar een keer op kunnen richten."