José De Cauwer over mogelijke discussies op het WK: "Dat speelt allemaal een rol"

Het WK is samen met het veel jongere EK een wedstrijd die met landenteams wordt gereden. En dat zorgt voor de nodige problemen.

Rivalen worden komende zondag collega's en ploegmaats worden zowaar concurrenten. Het is op ieder WK wel hetzelfde. Voor heel wat renners voelt het onnatuurlijk aan tijdens de koers.

Ook co-comentator José De Cauwer houdt er rekening mee. Hij kijkt voor welk land die renner rijdt, voor ploeg hij dit jaar riijd en voor welke ploeg hij eventueel volgend jaar rijdt. "Speelt allemaal een rol", zegt De Cauwer bij HLN.

Philipsen en Van der Poel

Onder meer de uitspraak van Jasper Philipsen dat hij niet achter Mathieu van der Poel zou rijden, deed veel stof opwaaien tijdens de Tour. "Als er straks discussie is, moeten we maken dat we niet met twee maten en gewichten werken", zegt De Cauwer nog.

En moest het voorvallen dat er toch iemand zou eisen dat Philipsen achter Van der Poel moet rijden, heeft De Cauwer al een oplossing. "Dat stel ik voor dat Jasper volgend jaar voor Luxemburg gaat koersen. Probleem opgelost."