José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel voor het WK: "Zo zeker zijn we niet"

De Belgen staan komende zondag met drie kopmannen aan de start van het WK in Glasgow. José De Cauwer heeft een duidelijk advies voor uittredend kampioen Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel werd vorig jaar op fantastische wijze wereldkampioen door al vroeg mee te gaan met een kopgroep, daaruit vervolgens wegrijden met Lutsenko en de Kazach even later ook achter te laten.

Het parcours van dit jaar is misschien wat minder geschikt voor zo'n lange ontsnapping, maar met Evenepoel weet je natuurlijk nooit. José De Cauwer heeft een duidelijk advies voor hoe Evenepoel het moet aanpakken.

"Overdrijf vooral niet, wees niet té gretig. Wacht tot er voldoende vermoeidheid in het peloton zit om je kogel te lanceren", zegt de oud-bondscoach bij Sporza. De Cauwer denkt dat de renners uit de Tour er dit jaar niet zo gemakkelijk zullen worden afgereden.

Niet rekenen op sprint

Maar Evenepoel mag volgens De Cauwer ook niet wachten tot de laatste ronde, want dan kan het weleens moeilijker worden. Ideaal zou zijn om alleen weg te geraken, ondanks dat hij nu kan rekenen op zijn sprint.

"Zijn sprint is veel beter geworden en zeker niet slecht, maar of ik er al mijn geld durf op inzetten. Zo zeker zijn we niet", besluit De Cauwer nog.