UCI-voorzitter reageert duidelijk op "belachelijk WK-parcours"-uitspraak van Wout van Aert

Met 42 bochten op 14 kilometer is het lokale circuit van het WK in Glasgow bijzonder technisch. Het zorgde ervoor dat Wout van Aert het zelfs "belachelijk" noemde.

In de podcast Wielerclub Wattage zei Jan Bakelants het volgende. "Wout gelooft er rotsvast in, maar hij vindt het een belachelijk parcours. Hij zei: "Het is goed dat het mij ligt, maar het trekt eigenlijk op niets.""

UCI-voorzitter David Lappartient en Paul Bush, het hoofd van het Schotse organisatiecomité, reageerden bij In de Leiderstrui. "Het is een technisch parcours, dat klopt. In 2019 was dat in Yorkshire echter ook het geval, maar toen zagen we bijna niemand vallen en reden de toprenners gewoon vooraan."

Volgens Lappartient is het WK-parcours veeleisend, waardoor er geen 200 renners zullen vechten om een plekje. En hij hoopt ook dat de renners zich zullen gedragen in het peloton, zodat er geen zware valpartijen gebeuren.

"Vanuit onze kant hebben we er echter alles aan gedaan om de risico's te beperken. Sterker nog: ik heb met coureurs gesproken die zeggen: dit is juist goed voor mij, zo'n circuit waar je schifting kan doorvoeren."