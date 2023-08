Vertrekt Remco Evenepoel dan toch bij Soudal Quick-Step? Vader Patrick Evenepoel spreekt over de interesse van 3 teams

Vertrekt Remco Evenepoel toch bij Soudal Quick-Step? Patrick Evenepoel gaf een interview aan La Dernière Heure en daarin sprak hij over de interesse van 3 teams.

In de aanloop van de Clasica San Sebastian deed Remco Evenepoel nogmaals de deur voor INEOS Grenadiers dicht. Hij voelt zich goed bij Soudal Quick-Step en wil niet weggaan.

Een week later kwam zijn vader Patrick met nog een ander verhaal. "We spraken met 5 grote teams", vertelde hij aan La Dernière Heure. "Daarvan zijn er 3 concreet."

Of Evenepoel bij Soudal Quick-Step blijft, zal afhangen of hij in 2024 competitief naar de Tour de France kan. "Om te concurreren tegen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, moet de ploeg nog 4 of 5 stappen zetten", ging vader Patrick verder.

Patrick Evenepoel heeft het dan niet alleen over de renners rond zijn zoon, maar ook over het materiaal, de voeding, de entourage en de trainingskampen. "Als alles en iedereen rondom hem perfect is, kan hij meedingen naar eindwinst. En dat wil hij ook. Momenteel is het niet zeker of die ambitie bij Soudal Quick-Step realistisch is. Misschien binnen 3 jaar wel, maar hij wil volgend jaar al meedoen", besloot hij.