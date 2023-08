Heel wat analisten concluderen na dit WK dat Mathieu van der Poel de overhand heeft genomen op Wout van Aert. Maar daar is niet iedereen het mee eens.

Johan Bruyneel benoemde bij The Move de verschillen tussen Van der Poel en Van Aert. "Van der Poel is simpelweg een iets betere piloot op de fiets en pakt in de bochten telkens een klein voordeeltje."

"Ik vind dat de kwaliteiten van Van Aert niet worden omgezet in klinkende resultaten. Hij heeft dit jaar maar twee koersen gewonnen", stelt Bruyneel nog. Maar toch vindt hij niet dat Van der Poel of Van Aert beter is. "Toch staat Van der Poel vaker op het hoogste treetje dan Van Aert."

George Hincapie neemt het dan weer op voor Van Aert. "Je mag niet vergeten dat ze een compleet andere opbouw hebben gehad naar dit WK. Van Aert was in de Tour het werkpaard van Jumbo-Visma, terwijl Van der Poel aan het trainen was in de Tour. Daarom is het niet helemaal eerlijk om te zeggen dat Van der Poel een betere renner is dan Van Aert."